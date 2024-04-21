Тарасова Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Кислинский Пётр Григорьевич

Мать: Кислинская Александра Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Георгий Феоктистович

Рождение ребёнка
18.06.1880

Сын: Тарасов Ульян Егорович

Отец ребёнка: Тарасов Георгий Феоктистович

Рождение ребёнка
17.12.1882

Сын: Тарасов Иван Егорович

Отец ребёнка: Тарасов Георгий Феоктистович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Тарасова Параскева Егоровна

Отец ребёнка: Тарасов Георгий Феоктистович

Смерть
Неизвестно

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