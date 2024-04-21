Тарасова Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1880
Отец ребёнка: Тарасов Георгий Феоктистович
Рождение ребёнка
17.12.1882
Отец ребёнка: Тарасов Георгий Феоктистович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Тарасова Параскева Егоровна
Отец ребёнка: Тарасов Георгий Феоктистович
Смерть
Неизвестно