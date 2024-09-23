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Кислинская Александра Семёновна

Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1827 ст.

Дата смерти

08.03.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислинский Иван Петрович

Отец ребёнка: Кислинский Пётр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислинский Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Кислинский Степан Петрович

Отец ребёнка: Кислинский Пётр Григорьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Тарасова Мария Петровна

Отец ребёнка: Кислинский Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Кислинский Мирон Петрович

Отец ребёнка: Кислинский Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
1862 ст.

Дочь: Кислинская Дарья Петровна

Отец ребёнка: Кислинский Пётр Григорьевич

Смерть
08.03.1903 ст.
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

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