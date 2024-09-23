Кислинская Александра Семёновна
Место рождения
Дата рождения1827 ст.
Дата смерти08.03.1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кислинский Пётр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849 ст.
Сын: Кислинский Степан Петрович
Отец ребёнка: Кислинский Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Тарасова Мария Петровна
Отец ребёнка: Кислинский Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
1856 ст.
Сын: Кислинский Мирон Петрович
Отец ребёнка: Кислинский Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
1862 ст.
Дочь: Кислинская Дарья Петровна
Отец ребёнка: Кислинский Пётр Григорьевич
Смерть
08.03.1903 ст.