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Кислинский Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кислинский Пётр Григорьевич

Мать: Кислинская Александра Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислинская Агриппина Максимовна

Рождение ребёнка
27.06.1877

Дочь: Кислинская Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Кислинская Агриппина Максимовна

Рождение ребёнка
23.07.1878 ст.

Сын: Кислинский Степан Иванович

Мать ребёнка: Кислинская Агриппина Максимовна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно

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