Кислинский Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1877
Дочь: Кислинская Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Кислинская Агриппина Максимовна
Рождение ребёнка
23.07.1878 ст.
Сын: Кислинский Степан Иванович
Мать ребёнка: Кислинская Агриппина Максимовна
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно