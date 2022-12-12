село Голодяевка, село Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния (на 1886) — Familio

Голодяевка

Сызранский уезд, Симбирская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сызранский уезд
1612Голодяевка, с. вл., удел. и однодв.при р. Сызране.5827184747768Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Ново-Спасская волость
928. Голодяевка (Самодуровка), село бывшее владельческое, государственное и однодворцев, при речке Сызране, дворов 252, жителей 1477, церковь православная, 5 постоялых дв Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close