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Кислинский Пётр Григорьевич

Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.

Отец: Кислинский Григорий Антонович

Мать: Кислинская Ефросинья Павловна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислинский Иван Петрович

Мать ребёнка: Кислинская Александра Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислинская Александра Семёновна

Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Кислинский Степан Петрович

Мать ребёнка: Кислинская Александра Семёновна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Тарасова Мария Петровна

Мать ребёнка: Кислинская Александра Семёновна

Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Кислинский Мирон Петрович

Мать ребёнка: Кислинская Александра Семёновна

Рождение ребёнка
1862 ст.

Дочь: Кислинская Дарья Петровна

Мать ребёнка: Кислинская Александра Семёновна

Смерть
Неизвестно

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