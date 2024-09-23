Кислинский Пётр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кислинская Александра Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849 ст.
Сын: Кислинский Степан Петрович
Мать ребёнка: Кислинская Александра Семёновна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Тарасова Мария Петровна
Мать ребёнка: Кислинская Александра Семёновна
Рождение ребёнка
1856 ст.
Сын: Кислинский Мирон Петрович
Мать ребёнка: Кислинская Александра Семёновна
Рождение ребёнка
1862 ст.
Дочь: Кислинская Дарья Петровна
Мать ребёнка: Кислинская Александра Семёновна
Смерть
Неизвестно