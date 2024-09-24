Кислинская Агриппина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1877
Дочь: Кислинская Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Кислинский Иван Петрович
Рождение ребёнка
23.07.1878 ст.
Сын: Кислинский Степан Иванович
Отец ребёнка: Кислинский Иван Петрович
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно