Кислинская Агриппина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислинская Агриппина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислинский Иван Петрович

Рождение ребёнка
27.06.1877

Дочь: Кислинская Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Кислинский Иван Петрович

Рождение ребёнка
23.07.1878 ст.

Сын: Кислинский Степан Иванович

Отец ребёнка: Кислинский Иван Петрович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно

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