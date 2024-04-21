Тарасов Георгий Феоктистович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарасова Мария Петровна
Рождение ребёнка
18.06.1880
Мать ребёнка: Тарасова Мария Петровна
Рождение ребёнка
17.12.1882
Мать ребёнка: Тарасова Мария Петровна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Тарасова Параскева Егоровна
Мать ребёнка: Тарасова Мария Петровна
Смерть
Неизвестно