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Тарасов Георгий Феоктистович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Мария Петровна

Рождение ребёнка
18.06.1880

Сын: Тарасов Ульян Егорович

Мать ребёнка: Тарасова Мария Петровна

Рождение ребёнка
17.12.1882

Сын: Тарасов Иван Егорович

Мать ребёнка: Тарасова Мария Петровна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Тарасова Параскева Егоровна

Мать ребёнка: Тарасова Мария Петровна

Смерть
Неизвестно

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