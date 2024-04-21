Тарасова Параскева Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова Параскева Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Тарасов Георгий Феоктистович

Мать: Тарасова Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляхов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
25.01.1904

Сын: Ляхов Григорий Александрович

Отец ребёнка: Ляхов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
02.11.1905

Дочь: Ляхова Степанида Александровна

Отец ребёнка: Ляхов Александр Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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