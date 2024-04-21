Тарасова Параскева Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1904
Сын: Ляхов Григорий Александрович
Отец ребёнка: Ляхов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
02.11.1905
Дочь: Ляхова Степанида Александровна
Отец ребёнка: Ляхов Александр Григорьевич
Смерть
Неизвестно