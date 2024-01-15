Вершинин (Корнилов) Пётр Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВершинин (Корнилов) Пётр Никифоров

Вершинин (Корнилов) Пётр Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

07.02.1876

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Вершинин (корнилов) Никифор Иванович

Мать: Вершинина (корнилова) Анна Филипова

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Вершинина Агапья Иванова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Авдотья Петровна

Мать ребёнка: Вершинина Агапья Иванова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
15.01.1839

Жена: Вершинина Агапья Иванова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Вершинин Егор Петров

Мать ребёнка: Вершинина Агапья Иванова

Рождение ребёнка
1853

Сын: Вершинин Иван Петрович

Мать ребёнка: Вершинина Агапья Иванова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.12.1855

Сын: Вершинин (корнилов) Николай Петрович

Мать ребёнка: Вершинина Агапья Иванова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.07.1862

Дочь: Зайцева Мария Петровна

Мать ребёнка: Вершинина Агапья Иванова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
07.02.1876
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close