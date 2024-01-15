Вершинин (Корнилов) Пётр Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти07.02.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Вершинина Агапья Иванова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Авдотья Петровна
Мать ребёнка: Вершинина Агапья Иванова
Бракосочетание
15.01.1839
Жена: Вершинина Агапья Иванова
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1851
Сын: Вершинин Егор Петров
Мать ребёнка: Вершинина Агапья Иванова
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Вершинина Агапья Иванова
Рождение ребёнка
01.12.1855
Сын: Вершинин (корнилов) Николай Петрович
Мать ребёнка: Вершинина Агапья Иванова
Рождение ребёнка
04.07.1862
Дочь: Зайцева Мария Петровна
Мать ребёнка: Вершинина Агапья Иванова
Смерть
07.02.1876