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Вершинина Агапья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Вершинин Егор Петров

Отец ребёнка: Вершинин (корнилов) Пётр Никифоров

Рождение ребёнка
1853

Сын: Вершинин Иван Петрович

Отец ребёнка: Вершинин (корнилов) Пётр Никифоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.07.1862

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Вершинин (корнилов) Пётр Никифоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин (корнилов) Пётр Никифоров

Смерть
Неизвестно
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