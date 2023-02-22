Вершинина Агапья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Вершинин Егор Петров
Отец ребёнка: Вершинин (корнилов) Пётр Никифоров
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Вершинин (корнилов) Пётр Никифоров
Рождение ребёнка
04.07.1862
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Вершинин (корнилов) Пётр Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно