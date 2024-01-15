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Вершинин Егор Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

28.12.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Вершинин (корнилов) Пётр Никифоров

Мать: Вершинина Агапья Иванова

Бракосочетание
12.01.1869

Жена: Вершинина Феодосия Андреевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бочихинская церковь
Рождение ребёнка
13.02.1875

Сын: Вершинин Авксентий Егоров

Мать ребёнка: Вершинина Феодосия Андреевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.11.1877

Дочь: Анна Егоровна

Мать ребёнка: Вершинина Феодосия Андреевна

Рождение ребёнка
30.07.1882

Дочь: Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Вершинина Феодосия Андреевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
28.12.1913
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