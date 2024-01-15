Вершинин Егор Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти28.12.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
12.01.1869
Бочихинская церковь
Рождение ребёнка
13.02.1875
Сын: Вершинин Авксентий Егоров
Мать ребёнка: Вершинина Феодосия Андреевна
Рождение ребёнка
12.11.1877
Дочь: Анна Егоровна
Мать ребёнка: Вершинина Феодосия Андреевна
Рождение ребёнка
30.07.1882
Дочь: Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Вершинина Феодосия Андреевна
Смерть
28.12.1913