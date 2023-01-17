Вершинин Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна
Бракосочетание
03.11.1871
Жена: Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
22.09.1872
Сын: Вершинин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
10.07.1879
Сын: Вершинин Василий Иванович
Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна
Смерть
Неизвестно