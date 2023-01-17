Вершинин Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВершинин Иван Петрович

Вершинин Иван Петрович

avatar

Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Вершинин (корнилов) Пётр Никифоров

Мать: Вершинина Агапья Иванова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Вершинин Иван Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна

Бракосочетание
03.11.1871

Жена: Пелагея Григорьевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.09.1872

Сын: Вершинин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.07.1879

Сын: Вершинин Василий Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close