Вершинин (Корнилов) Никифор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Рождение ребёнка
1818
Сын: Вершинин (корнилов) Пётр Никифоров
Мать ребёнка: Вершинина (корнилова) Анна Филипова
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Настасья Никифоровна
Мать ребёнка: Вершинина (корнилова) Анна Филипова
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Наталья Никифорова
Мать ребёнка: Вершинина (корнилова) Анна Филипова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Вершинин (корнилов) Фёдор Никифоров
Мать ребёнка: Вершинина (корнилова) Анна Филипова
Смерть
1832