Вершинин (Корнилов) Никифор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВершинин (Корнилов) Никифор Иванович

Вершинин (Корнилов) Никифор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Вершинин (корнилов) Иван Иванович

Мать: Вершинина Корнилова Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Вершинин (корнилов) Пётр Никифоров

Мать ребёнка: Вершинина (корнилова) Анна Филипова

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Настасья Никифоровна

Мать ребёнка: Вершинина (корнилова) Анна Филипова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Наталья Никифорова

Мать ребёнка: Вершинина (корнилова) Анна Филипова

Рождение ребёнка
1826

Сын: Вершинин (корнилов) Фёдор Никифоров

Мать ребёнка: Вершинина (корнилова) Анна Филипова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1832
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close