Вершинина Корнилова Ксения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Вершинин (Корнилов) Антон Иванович
Отец ребёнка: Вершинин (Корнилов) Иван Иванович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Вершинин (Корнилов) Герасим Иванович
Отец ребёнка: Вершинин (Корнилов) Иван Иванович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Вершинин (Корнилов) Никифор Иванович
Отец ребёнка: Вершинин (Корнилов) Иван Иванович
Смерть
Неизвестно