Вершинина Корнилова Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина Корнилова Ксения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Вершинин (Корнилов) Антон Иванович

Отец ребёнка: Вершинин (Корнилов) Иван Иванович

Рождение ребёнка
1796

Сын: Вершинин (Корнилов) Герасим Иванович

Отец ребёнка: Вершинин (Корнилов) Иван Иванович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Вершинин (Корнилов) Никифор Иванович

Отец ребёнка: Вершинин (Корнилов) Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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