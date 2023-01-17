Захаров Давыд Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Захаров Григорий Савельевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1848 ст.
Дочь: Матрена Давыдовна
Мать ребёнка: Захарова Перискева Андреевна
Рождение ребёнка
07.04.1850 ст.
Сын: Захаров Василий Давыдович
Мать ребёнка: Захарова Перискева Андреевна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Шумакова Анна Давыдовна
Мать ребёнка: Захарова Перискева Андреевна
Рождение ребёнка
16.02.1858 ст.
Мать ребёнка: Захарова Перискева Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Давыдовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно