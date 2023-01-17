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Захаров Давыд Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Захаров Григорий Савельевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Захаров Илья Давыдович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1848 ст.

Дочь: Матрена Давыдовна

Мать ребёнка: Захарова Перискева Андреевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
07.04.1850 ст.

Сын: Захаров Василий Давыдович

Мать ребёнка: Захарова Перискева Андреевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1852

Сын: Захаров Трофим Давыдович

Мать ребёнка: не указана

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1852

Сын: Захаров Андрей Давыдович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Шумакова Анна Давыдовна

Мать ребёнка: Захарова Перискева Андреевна

Рождение ребёнка
16.02.1858 ст.

Сын: Захаров Иоанн Давыдович

Мать ребёнка: Захарова Перискева Андреевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Давыдовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Перискева Андреевна

Смерть
Неизвестно
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