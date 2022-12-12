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Захаров Григорий Савельевич

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Место рождения

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Захаров Савелий Фёдорович

Мать: Захарова Федосья Лукьяновна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Захаров Илья Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Захарова Феодосия Семеновна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ульяна Григорьевна

Мать ребёнка: Захарова Феодосия Семеновна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Захаров Давыд Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Захаров Давыд Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Феодосия Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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