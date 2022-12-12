Захаров Григорий Савельевич
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Захарова Феодосия Семеновна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ульяна Григорьевна
Мать ребёнка: Захарова Феодосия Семеновна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Захаров Давыд Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Захаров Давыд Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно