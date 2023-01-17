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Захаров Савелий Фёдорович

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Место рождения

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Захаров Фёдор Радионович

Мать: Захарова Татьяна Емосовна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Захаров Григорий Савельевич

Мать ребёнка: Захарова Федосья Лукьяновна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Аксинья Савельевна

Мать ребёнка: Захарова Федосья Лукьяновна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
1852
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