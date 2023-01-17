Захаров Савелий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Рождение ребёнка
1786
Сын: Захаров Григорий Савельевич
Мать ребёнка: Захарова Федосья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Аксинья Савельевна
Мать ребёнка: Захарова Федосья Лукьяновна
Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
1852