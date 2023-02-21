Захаров Фёдор Радионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Захарова Татьяна Емосовна
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Захарова Татьяна Емосовна
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Марья Фёдоровна
Мать ребёнка: Захарова Татьяна Емосовна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Захаров Савелий Фёдорович
Мать ребёнка: Захарова Татьяна Емосовна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Саилонова Настасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Захарова Татьяна Емосовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно