Захаров Фёдор Радионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Фёдор Радионович

Захаров Фёдор Радионович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Захаров Радион Давыдович

Мать: Захарова Агафия Андреевна

Рождение ребёнка
1752

Сын: Захаров Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Захарова Татьяна Емосовна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Захаров Максим Фёдорович

Мать ребёнка: Захарова Татьяна Емосовна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Марья Фёдоровна

Мать ребёнка: Захарова Татьяна Емосовна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Захаров Савелий Фёдорович

Мать ребёнка: Захарова Татьяна Емосовна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Саилонова Настасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Захарова Татьяна Емосовна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Татьяна Емосовна

Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close