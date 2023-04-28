Захаров Максим Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Захарова Соломонида Артемьевна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Захарова Домна Максимовна
Мать ребёнка: Захарова Соломонида Артемьевна
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Захарова Соломонида Артемьевна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Захаров Ларион Максимович
Мать ребёнка: Захарова Соломонида Артемьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно