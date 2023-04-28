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Захаров Максим Фёдорович

Место рождения

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Захаров Фёдор Радионович

Мать: Захарова Татьяна Емосовна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Захаров Ефим Максимович

Мать ребёнка: Захарова Соломонида Артемьевна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Захарова Домна Максимовна

Мать ребёнка: Захарова Соломонида Артемьевна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Захаров Филип Максимович

Мать ребёнка: Захарова Соломонида Артемьевна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Захаров Ларион Максимович

Мать ребёнка: Захарова Соломонида Артемьевна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Прасковья Меркуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Соломонида Артемьевна

Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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