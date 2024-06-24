Захарова Соломонида Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Соломонида Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Максим Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Захаров Ефим Максимович

Отец ребёнка: Захаров Максим Фёдорович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Захарова (Захарова) Домна Максимовна

Отец ребёнка: Захаров Максим Фёдорович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Захаров Филипп Максимович

Отец ребёнка: Захаров Максим Фёдорович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Захаров Ларион Максимович

Отец ребёнка: Захаров Максим Фёдорович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
1787

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