Захарова Соломонида Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Захаров Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Захарова (Захарова) Домна Максимовна
Отец ребёнка: Захаров Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Захаров Филипп Максимович
Отец ребёнка: Захаров Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Захаров Ларион Максимович
Отец ребёнка: Захаров Максим Фёдорович
Смерть
1787