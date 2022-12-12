Захарова (Захарова) Татьяна Емосовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Захарова) Татьяна Емосовна

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Место рождения

село Бзиина, Тимский уезд, Курская губерния, Российская Федерация

Дата рождения

1733

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Захаров Емос

Мать: не указана

село Бзиина, Тимский уезд, Курская губерния, Российская Федерация
Рождение ребёнка
1752

Сын: Захаров Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Захаров Фёдор Радионович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Захаров Максим Фёдорович

Отец ребёнка: Захаров Фёдор Радионович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Марья Фёдоровна

Отец ребёнка: Захаров Фёдор Радионович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Захаров Савелий Фёдорович

Отец ребёнка: Захаров Фёдор Радионович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Саилонова Настасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Захаров Фёдор Радионович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Фёдор Радионович

Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
1789
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
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