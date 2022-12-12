Захарова (Захарова) Татьяна Емосовна
Место рождениясело Бзиина, Тимский уезд, Курская губерния, Российская Федерация
Дата рождения1733
Дата смерти1789
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Захаров Емос
Мать: не указана
село Бзиина, Тимский уезд, Курская губерния, Российская Федерация
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Захаров Фёдор Радионович
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Захаров Фёдор Радионович
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Марья Фёдоровна
Отец ребёнка: Захаров Фёдор Радионович
Рождение ребёнка
1768
Сын: Захаров Савелий Фёдорович
Отец ребёнка: Захаров Фёдор Радионович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Саилонова Настасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Захаров Фёдор Радионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1789