Захарова Федосья Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти27.11.1842 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Захаров Григорий Савельевич
Отец ребёнка: Захаров Савелий Фёдорович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Аксинья Савельевна
Отец ребёнка: Захаров Савелий Фёдорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.11.1842 ст.