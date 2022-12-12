Захарова Федосья Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Федосья Лукьяновна

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Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

1767

Дата смерти

27.11.1842 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1786

Сын: Захаров Григорий Савельевич

Отец ребёнка: Захаров Савелий Фёдорович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Аксинья Савельевна

Отец ребёнка: Захаров Савелий Фёдорович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
27.11.1842 ст.
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