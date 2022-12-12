Захарова Феодосия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793 ст.
Дата смерти21.03.1844 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Захаров Григорий Савельевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ульяна Григорьевна
Отец ребёнка: Захаров Григорий Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
21.03.1844 ст.
Причина смерти: старость