Захарова Феодосия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Феодосия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793 ст.

Дата смерти

21.03.1844 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Захаров Григорий Савельевич

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ульяна Григорьевна

Отец ребёнка: Захаров Григорий Савельевич

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Григорий Савельевич

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
21.03.1844 ст.
Причина смерти: старость
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