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Захарова Перискева Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

28.07.1893 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Давыд Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1848 ст.

Дочь: (Захарова) Матрена Давыдовна

Отец ребёнка: Захаров Давыд Григорьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
07.04.1850 ст.

Сын: Захаров Василий Давыдович

Отец ребёнка: Захаров Давыд Григорьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Шумакова (Захарова) Анна Давыдовна

Отец ребёнка: Захаров Давыд Григорьевич

Рождение ребёнка
16.02.1858 ст.

Сын: Захаров Иван Давыдович

Отец ребёнка: Захаров Давыд Григорьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
28.07.1893 ст.
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

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