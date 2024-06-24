Захарова Перискева Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти28.07.1893 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1848 ст.
Дочь: (Захарова) Матрена Давыдовна
Отец ребёнка: Захаров Давыд Григорьевич
Рождение ребёнка
07.04.1850 ст.
Сын: Захаров Василий Давыдович
Отец ребёнка: Захаров Давыд Григорьевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Шумакова (Захарова) Анна Давыдовна
Отец ребёнка: Захаров Давыд Григорьевич
Рождение ребёнка
16.02.1858 ст.
Отец ребёнка: Захаров Давыд Григорьевич
Смерть
28.07.1893 ст.