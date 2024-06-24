Захаров Василий Давыдович
Место рождения
Дата рождения07.04.1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1850 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1870
Сын: Захаров Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Захарова Евфросиния Романовна
Рождение ребёнка
17.06.1873 ст.
Дочь: (Захарова) Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Захарова Евфросиния Романовна
Рождение ребёнка
27.03.1876 ст.
Дочь: Захарова (Захарова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Захарова Евфросиния Романовна
Рождение ребёнка
28.05.1878 ст.
Дочь: (Захарова) Феодосия Васильевна
Мать ребёнка: Захарова Евфросиния Романовна
Рождение ребёнка
23.05.1883 ст.
Мать ребёнка: Захарова Евфросиния Романовна
Рождение ребёнка
25.12.1885 ст.
Дочь: (Захарова) Анисья Васильевна
Мать ребёнка: Захарова Евфросиния Романовна
Рождение ребёнка
18.04.1889 ст.
Дочь: (Захарова) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Захарова Евфросиния Романовна
Рождение ребёнка
08.06.1893 ст.
Дочь: (Захарова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Захарова Евфросиния Романовна
Бракосочетание
25.07.1904 ст.
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Поручители по жениху: Илья Давыдович Захаров и коркинского посёлка иван Лаврентьевич Потапов.
Смерть
Неизвестно