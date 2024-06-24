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Захаров Василий Давыдович

Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

07.04.1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1850 ст.

Отец: Захаров Давыд Григорьевич

Мать: Захарова Перискева Андреевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Евфросиния Романовна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
06.02.1870

Сын: Захаров Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Захарова Евфросиния Романовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
17.06.1873 ст.

Дочь: (Захарова) Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Захарова Евфросиния Романовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1876 ст.

Дочь: Захарова (Захарова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Захарова Евфросиния Романовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
28.05.1878 ст.

Дочь: (Захарова) Феодосия Васильевна

Мать ребёнка: Захарова Евфросиния Романовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
23.05.1883 ст.

Сын: Захаров Иван Васильевич

Мать ребёнка: Захарова Евфросиния Романовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1885 ст.

Дочь: (Захарова) Анисья Васильевна

Мать ребёнка: Захарова Евфросиния Романовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
18.04.1889 ст.

Дочь: (Захарова) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Захарова Евфросиния Романовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
08.06.1893 ст.

Дочь: (Захарова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Захарова Евфросиния Романовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
25.07.1904 ст.

Жена: Захарова Феодосия Михайловна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Поручители по жениху: Илья Давыдович Захаров и коркинского посёлка иван Лаврентьевич Потапов.
Смерть
Неизвестно

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