Захарова Евфросиния Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Евфросиния Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1870

Сын: Захаров Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Давыдович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
17.06.1873 ст.

Дочь: Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Захаров Василий Давыдович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1876 ст.

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Захаров Василий Давыдович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
18.04.1889 ст.

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Захаров Василий Давыдович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Василий Давыдович

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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