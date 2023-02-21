Захарова Евфросиния Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1870
Сын: Захаров Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Захаров Василий Давыдович
Рождение ребёнка
17.06.1873 ст.
Дочь: Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Захаров Василий Давыдович
Рождение ребёнка
27.03.1876 ст.
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Захаров Василий Давыдович
Рождение ребёнка
18.04.1889 ст.
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Захаров Василий Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно