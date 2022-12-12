Савинков Андрей Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Савинков Ларион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Рыжкова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Савинкова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Савинкова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савинков Николай Андреевич
Мать ребёнка: Савинкова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Савинкова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савинкова Пелагея
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно