Савинков Андрей Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавинков Андрей Ларионович

Савинков Андрей Ларионович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Савинков Ларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Рыжкова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Савинкова Пелагея

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савинков Руфан Андреевич

Мать ребёнка: Савинкова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савинков Николай Андреевич

Мать ребёнка: Савинкова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савинков Яков Андреевич

Мать ребёнка: Савинкова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савинкова Пелагея

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close