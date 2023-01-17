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Савинков Яков Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савинков Андрей Ларионович

Мать: Савинкова Пелагея

Рождение ребёнка
1840

Сын: Савинков Иоан Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1847 ст.

Сын: Савинков Иоанн Яковлевич

Мать ребёнка: Савинкова Матрена Никифоровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савинкова Матрена Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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