Савинков Яков Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савинков Андрей Ларионович
Мать: Савинкова Пелагея
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1847 ст.
Мать ребёнка: Савинкова Матрена Никифоровна
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно