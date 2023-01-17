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Захаров Трофим Давыдович

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Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Захаров Давыд Григорьевич

Мать: не указана

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
12.08.1875 ст.

Жена: Захарова Стефанида Несторовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
08.01.1889 ст.

Жена: Захарова Пелагея Игнатьевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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