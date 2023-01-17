Захаров Трофим Давыдович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Захаров Давыд Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
12.08.1875 ст.
Бракосочетание
08.01.1889 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно