Козулин Матвей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозулин Матвей Тимофеевич

Козулин Матвей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Козулин Тимофей Михайлович

Мать: Козулина Домна Демидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козулина Палагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козулина (Медникова) Христина Михайловна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Козулина) Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Козулина Палагея

Место жительства
1859
Савво-Борзя, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Переселенцев определяли по жребию. В 1859 г. такой жребий выпал семьям Козулина Якова Михайловича и его двоюродных братьев Козулиных Матвея и Егора Тимофеевичей. В "Посемейном списке урядников и каз... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.