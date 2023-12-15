Козулин Матвей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козулина Палагея
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Козулина) Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Козулина Палагея
Место жительства
1859
Савво-Борзя, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Переселенцев определяли по жребию. В 1859 г. такой жребий выпал семьям Козулина Якова Михайловича и его двоюродных братьев Козулиных Матвея и Егора Тимофеевичей. В "Посемейном списке урядников и каз... Показать все
Смерть
Неизвестно