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Козулин Тимофей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Козулин Михаил (Михайло) Матвеевич

Мать: Козулина Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Козулина) Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Козулина Домна Демидовна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Козулин Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Козулина Домна Демидовна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Козулина) Параскева Тимофеевна

Мать ребёнка: Козулина Домна Демидовна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Козулин Матвей Тимофеевич

Мать ребёнка: Козулина Домна Демидовна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Козулин Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Козулина Домна Демидовна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Козулин Егор Тимофеевич

Мать ребёнка: Козулина Домна Демидовна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Козулин Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Козулина Домна Демидовна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Козулина) Елена Тимофеевна

Мать ребёнка: Козулина Домна Демидовна

Место жительства
1859
Савво-Борзя, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Переселенцев определяли по жребию. В 1859 г. такой жребий выпал семьям Козулина Якова Михайловича и его двоюродных братьев Козулиных Матвея и Егора Тимофеевичей. В "Посемейном списке урядников и каз... Показать все
Смерть
Неизвестно

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