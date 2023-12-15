Козулин Тимофей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Козулина) Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Козулина Домна Демидовна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Козулина Домна Демидовна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Козулина) Параскева Тимофеевна
Мать ребёнка: Козулина Домна Демидовна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Козулин Матвей Тимофеевич
Мать ребёнка: Козулина Домна Демидовна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Козулин Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Козулина Домна Демидовна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Козулина Домна Демидовна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Козулин Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Козулина Домна Демидовна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Козулина) Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: Козулина Домна Демидовна
Место жительства
1859
Савво-Борзя, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Переселенцев определяли по жребию. В 1859 г. такой жребий выпал семьям Козулина Якова Михайловича и его двоюродных братьев Козулиных Матвея и Егора Тимофеевичей. В "Посемейном списке урядников и каз... Показать все
Смерть
Неизвестно