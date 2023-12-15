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Козулина Домна Демидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Козулина) Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Козулин Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Козулин Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Козулин Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Козулина) Параскева Тимофеевна

Отец ребёнка: Козулин Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Козулин Матвей Тимофеевич

Отец ребёнка: Козулин Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Козулин Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Козулин Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Козулин Егор Тимофеевич

Отец ребёнка: Козулин Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Козулин Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Козулин Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Козулина) Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Козулин Тимофей Михайлович

Место жительства
1859
Савво-Борзя, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Переселенцев определяли по жребию. В 1859 г. такой жребий выпал семьям Козулина Якова Михайловича и его двоюродных братьев Козулиных Матвея и Егора Тимофеевичей. В "Посемейном списке урядников и каз... Показать все
Смерть
Неизвестно

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