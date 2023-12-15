Козулина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Сын: Козулин Тимофей Михайлович
Отец ребёнка: Козулин Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
1802
Сын: Козулин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Козулин Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Козулин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Козулин Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Козулин Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Козулин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Козулин Михаил Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно