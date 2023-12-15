Козулина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козулина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Козулин Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Козулин Михаил Матвеевич

Рождение ребёнка
1802

Сын: Козулин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Козулин Михаил Матвеевич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Козулин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Козулин Михаил Матвеевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Козулин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Козулин Михаил Матвеевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Козулин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Козулин Михаил Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козулин Михаил Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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