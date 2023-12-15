Козулина Палагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Козулина) Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Козулин Матвей Тимофеевич
Место жительства
1859
Савво-Борзя, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Переселенцев определяли по жребию. В 1859 г. такой жребий выпал семьям Козулина Якова Михайловича и его двоюродных братьев Козулиных Матвея и Егора Тимофеевичей. В "Посемейном списке урядников и каз... Показать все
Смерть
Неизвестно