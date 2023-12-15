(Козулина) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Козулина) Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1829 г.р.

Мать

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Козулин Матвей Тимофеевич

Мать: Козулина Палагея

Место жительства
1859
Савво-Борзя, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Переселенцев определяли по жребию. В 1859 г. такой жребий выпал семьям Козулина Якова Михайловича и его двоюродных братьев Козулиных Матвея и Егора Тимофеевичей. В "Посемейном списке урядников и каз... Показать все
Смерть
Неизвестно
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