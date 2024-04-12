Удод Терентий Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУдод Терентий Харитонович

Удод Терентий Харитонович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Удод Харитон Кондратьевич

Мать: Удод Агафия Филипповна

Рождение ребёнка
14.12.1905

Дочь: Варвара Терентьевна

Мать ребёнка: Удод Параскева Ильина

ГАЗО,Ф-5593-2-1099,м/к-1905г.лист № 72,зап.№ 149
Рождение ребёнка
02.10.1906

Сын: Удод Андрей Терентьевич

Мать ребёнка: Удод Параскева Ильина

Троицкая церковь с.Петропавловки ,м/к 1906г.запись № 86, ГАЗО , Кадр № 0661, Ф - Р5593-3-778
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удод Параскева Ильина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close