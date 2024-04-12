Удод Терентий Харитонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: Удод Харитон Кондратьевич
Мать: Удод Агафия Филипповна
Рождение ребёнка
14.12.1905
Дочь: Варвара Терентьевна
Мать ребёнка: Удод Параскева Ильина
ГАЗО,Ф-5593-2-1099,м/к-1905г.лист № 72,зап.№ 149
Рождение ребёнка
02.10.1906
Мать ребёнка: Удод Параскева Ильина
Троицкая церковь с.Петропавловки ,м/к 1906г.запись № 86, ГАЗО , Кадр № 0661, Ф - Р5593-3-778
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Удод Параскева Ильина
Смерть
Неизвестно