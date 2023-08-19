Удод Андрей Терентьевич
Место рождения
Дата рождения02.10.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
02.10.1906
Отец: Удод Терентий Харитонович
Мать: Удод Параскева Ильина
Троицкая церковь с.Петропавловки ,м/к 1906г.запись № 86, ГАЗО , Кадр № 0661, Ф - Р5593-3-778
Крещение
02.10.1906
Троицкая церковь с.Петропавловки,м/к 1906г.запись № 86, ГАЗО, Ф -Р5593-3-778 кадр № 0661 | Godparents:Петропавловские крестьяне : Петр Терентьевич Кошель и дочь Григория Удода - девица Марина.
Смерть
Неизвестно