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Удод Параскева Ильина

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1883 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1905

Дочь: Варвара Терентьевна

Отец ребёнка: Удод Терентий Харитонович

ГАЗО,Ф-5593-2-1099,м/к-1905г.лист № 72,зап.№ 149
Рождение ребёнка
02.10.1906

Сын: Удод Андрей Терентьевич

Отец ребёнка: Удод Терентий Харитонович

Троицкая церковь с.Петропавловки ,м/к 1906г.запись № 86, ГАЗО , Кадр № 0661, Ф - Р5593-3-778
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удод Терентий Харитонович

Смерть
Неизвестно
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