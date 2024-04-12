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Удод Агафия Филипповна

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Ирина Харитоновна

Отец ребёнка: Удод Харитон Кондратьевич

Рождение ребёнка
13.07.1882

Сын: Удод Гавриил Харитонович

Отец ребёнка: Удод Харитон Кондратьевич

Троицкая церковь,м/к-1882г.лист № 921,зап.№ 91,ГАЗО,Ф - 5593-2-1089
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Удод Терентий Харитонович

Отец ребёнка: Удод Харитон Кондратьевич

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Наталия Харитонова

Отец ребёнка: Удод Харитон Кондратьевич

Рождение ребёнка
05.10.1892

Сын: Удод Петр Харитонов

Отец ребёнка: Удод Харитон Кондратьевич

Рождение ребёнка
03.07.1894

Сын: Удод Филипп Харитонов

Отец ребёнка: Удод Харитон Кондратьевич

Рождение ребёнка
19.12.1900

Сын: Удод Тимофей Харитонович

Отец ребёнка: Удод Харитон Кондратьевич

Троицкая церковь,м/к-1900г.лист № 209,зап.№ 138,ГАЗО,Ф - 5593-2-1097
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удод Харитон Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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