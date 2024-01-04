Удод Тимофей Харитонович
Место рождения
Дата рождения19.12.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.12.1900
Отец: Удод Харитон Кондратьевич
Мать: Удод Агафия Филипповна
Троицкая церковь,м/к-1900г.лист № 209,зап.№ 138,ГАЗО,Ф - 5593-2-1097
Крещение
19.12.1900
Троицкая церковь,м/к-1900,лист № 209,зап.№ 138,ГАЗО,Ф - 5593-2-1097 | Godparents:Петропавловские крестьяне: Василий Петрович Крамаренко и жена Стефана Дуйки - Феодосия Кондратьевна
Смерть
Неизвестно