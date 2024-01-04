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Удод Тимофей Харитонович

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

19.12.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1861 г.р.

Мать

Около 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1900

Отец: Удод Харитон Кондратьевич

Мать: Удод Агафия Филипповна

Троицкая церковь,м/к-1900г.лист № 209,зап.№ 138,ГАЗО,Ф - 5593-2-1097
Крещение
19.12.1900
Троицкая церковь,м/к-1900,лист № 209,зап.№ 138,ГАЗО,Ф - 5593-2-1097 | Godparents:Петропавловские крестьяне: Василий Петрович Крамаренко и жена Стефана Дуйки - Феодосия Кондратьевна
Смерть
Неизвестно
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