Удод Гавриил Харитонович
Место рождения
Дата рождения13.07.1882
Дата смерти31.08.1886
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1882
Отец: Удод Харитон Кондратьевич
Мать: Удод Агафия Филипповна
Троицкая церковь,м/к-1882г.лист № 921,зап.№ 91,ГАЗО,Ф - 5593-2-1089
Крещение
13.07.1882
Троицкая церковь,м/к-1882г.лист № 921,зап.№ 91,ГАЗО,Ф - 5593-2-1089 | Godparents:Петропавловские крестьяне: Григорий Фомин Удод и Дмитрия Кондратьевича Пода-жена Февронья Семеновна
Смерть
31.08.1886