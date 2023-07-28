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Удод Гавриил Харитонович

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

13.07.1882

Дата смерти

31.08.1886

Пол

Мужской

Отец

Около 1861 г.р.

Мать

Около 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
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Рождение
13.07.1882

Отец: Удод Харитон Кондратьевич

Мать: Удод Агафия Филипповна

Троицкая церковь,м/к-1882г.лист № 921,зап.№ 91,ГАЗО,Ф - 5593-2-1089
Крещение
13.07.1882
Троицкая церковь,м/к-1882г.лист № 921,зап.№ 91,ГАЗО,Ф - 5593-2-1089 | Godparents:Петропавловские крестьяне: Григорий Фомин Удод и Дмитрия Кондратьевича Пода-жена Февронья Семеновна
Смерть
31.08.1886