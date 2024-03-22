Бровкина (Грудинкина) Агрипина Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
11.02.1907
Муж: Бровкин Пётр Иванов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1907
Отец ребёнка: Бровкин Пётр Иванов
Рождение ребёнка
05.11.1907
Отец ребёнка: Бровкин Пётр Иванов
Рождение ребёнка
26.09.1911
Дочь: Таисия Петрова
Отец ребёнка: Бровкин Пётр Иванов
Рождение ребёнка
17.09.1915
Дочь: Вера Петрова
Отец ребёнка: Бровкин Пётр Иванов
Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно