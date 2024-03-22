Бровкина (Грудинкина) Агрипина Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бровкина (Грудинкина) Агрипина Фёдорова

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Грудинин (грудинкин) Фёдор Данилов

Мать: Грудинина Евдокия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.02.1907

Муж: Бровкин Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1907

Сын: Бровкин Григорий Петров

Отец ребёнка: Бровкин Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.11.1907

Сын: Бровкин Михаил Петров

Отец ребёнка: Бровкин Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.09.1911

Дочь: Таисия Петрова

Отец ребёнка: Бровкин Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.09.1915

Дочь: Вера Петрова

Отец ребёнка: Бровкин Пётр Иванов

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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