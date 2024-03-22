Грудинин (Грудинкин) Фёдор Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грудинин (Грудинкин) Фёдор Данилов

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.06.1858

Дата смерти

24.06.1908

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1858

Отец: Грудинин (грудинкин) Даниил Григорьев

Мать: Грудинкина Наталия (Евдокия) Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.10.1879

Жена: Грудинина Евдокия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.06.1881

Дочь: Агрипина Фёдорова

Мать ребёнка: Грудинина Евдокия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.11.1882

Сын: Грудинин Андрей Фёдоров

Мать ребёнка: Грудинина Евдокия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Бровкина Агрипина Фёдорова

Мать ребёнка: Грудинина Евдокия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.01.1885

Дочь: Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Грудинина Евдокия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1887

Сын: Грудинкин Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Грудинина Евдокия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.01.1890

Сын: Грудинкин Василий Фёдоров

Мать ребёнка: Грудинина Евдокия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.06.1891

Дочь: Ефросиния Фёдорова

Мать ребёнка: Грудинина Евдокия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.02.1894

Сын: Грудинкин (грудинин) Фёдор Фёдоров

Мать ребёнка: Грудинина Евдокия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.09.1895

Дочь: Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Грудинина Евдокия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.02.1898

Дочь: Евдокия Фёдорова

Мать ребёнка: Грудинина Евдокия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
24.06.1908
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от рака
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