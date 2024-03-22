Грудинина (Ладескина) Евдокия Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Бракосочетание
28.10.1879
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.06.1881
Дочь: Агрипина Фёдорова
Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Фёдор Данилов
Рождение ребёнка
30.11.1882
Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Фёдор Данилов
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Бровкина Агрипина Фёдорова
Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Фёдор Данилов
Рождение ребёнка
24.01.1885
Дочь: Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Фёдор Данилов
Рождение ребёнка
20.06.1887
Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Фёдор Данилов
Рождение ребёнка
29.01.1890
Сын: Грудинкин Василий Фёдоров
Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Фёдор Данилов
Рождение ребёнка
23.06.1891
Дочь: Ефросиния Фёдорова
Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Фёдор Данилов
Рождение ребёнка
08.02.1894
Сын: Грудинкин (грудинин) Фёдор Фёдоров
Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Фёдор Данилов
Рождение ребёнка
05.09.1895
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Фёдор Данилов
Рождение ребёнка
22.02.1898
Дочь: Евдокия Фёдорова
Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Фёдор Данилов
Смерть
Неизвестно