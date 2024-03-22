Грудинина (Ладескина) Евдокия Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грудинина (Ладескина) Евдокия Фёдорова

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.10.1879

Муж: Грудинин (грудинкин) Фёдор Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.06.1881

Дочь: Агрипина Фёдорова

Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Фёдор Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.11.1882

Сын: Грудинин Андрей Фёдоров

Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Фёдор Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Бровкина Агрипина Фёдорова

Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Фёдор Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.01.1885

Дочь: Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Фёдор Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1887

Сын: Грудинкин Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Фёдор Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.01.1890

Сын: Грудинкин Василий Фёдоров

Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Фёдор Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.06.1891

Дочь: Ефросиния Фёдорова

Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Фёдор Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.02.1894

Сын: Грудинкин (грудинин) Фёдор Фёдоров

Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Фёдор Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.09.1895

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Фёдор Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.02.1898

Дочь: Евдокия Фёдорова

Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Фёдор Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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