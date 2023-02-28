Грудинкина Наталия (Евдокия) Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрудинкина Наталия (Евдокия) Алексеева

Грудинкина Наталия (Евдокия) Алексеева

avatar

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

18.11.1891

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.02.1849

Муж: Грудинин (грудинкин) Даниил Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1850

Дочь: Пелагея Данилова

Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Даниил Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.08.1853

Дочь: Васса Данилова

Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Даниил Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.08.1855

Сын: Грудинкин Иван Данилов

Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Даниил Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.06.1858

Сын: Грудинин (грудинкин) Фёдор Данилов

Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Даниил Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.05.1861

Дочь: Елена Данилова

Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Даниил Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.09.1864

Дочь: Фёкла Данилова

Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Даниил Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
18.11.1891
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close