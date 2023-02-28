Грудинкина Наталия (Евдокия) Алексеева
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти18.11.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1849
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1850
Дочь: Пелагея Данилова
Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Даниил Григорьев
Рождение ребёнка
13.08.1853
Дочь: Васса Данилова
Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Даниил Григорьев
Рождение ребёнка
20.08.1855
Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Даниил Григорьев
Рождение ребёнка
07.06.1858
Сын: Грудинин (грудинкин) Фёдор Данилов
Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Даниил Григорьев
Рождение ребёнка
21.05.1861
Дочь: Елена Данилова
Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Даниил Григорьев
Рождение ребёнка
17.09.1864
Дочь: Фёкла Данилова
Отец ребёнка: Грудинин (грудинкин) Даниил Григорьев
Смерть
18.11.1891