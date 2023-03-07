Бровкин Пётр Иванов
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Бровка Иван Андреев
Мать: Мария Астафиева
Бракосочетание
11.02.1907
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1907
Мать ребёнка: Бровкина Агрипина Фёдорова
Рождение ребёнка
05.11.1907
Мать ребёнка: Бровкина Агрипина Фёдорова
Рождение ребёнка
26.09.1911
Дочь: Таисия Петрова
Мать ребёнка: Бровкина Агрипина Фёдорова
Место жительства
1911
Рождение ребёнка
17.09.1915
Дочь: Вера Петрова
Мать ребёнка: Бровкина Агрипина Фёдорова
Смерть
Неизвестно