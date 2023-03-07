Бровкин Пётр Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБровкин Пётр Иванов

Бровкин Пётр Иванов

avatar

Место рождения

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Бровка Иван Андреев

Мать: Мария Астафиева

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.02.1907

Жена: Бровкина Агрипина Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1907

Сын: Бровкин Григорий Петров

Мать ребёнка: Бровкина Агрипина Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.11.1907

Сын: Бровкин Михаил Петров

Мать ребёнка: Бровкина Агрипина Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.09.1911

Дочь: Таисия Петрова

Мать ребёнка: Бровкина Агрипина Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1911
Рождение ребёнка
17.09.1915

Дочь: Вера Петрова

Мать ребёнка: Бровкина Агрипина Фёдорова

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close