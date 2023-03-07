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Бровка Иван Андреев

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Место рождения

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873

Отец: Андрей

Мать: ?

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1883

Сын: Бровкин Пётр Иванов

Мать ребёнка: Мария Астафиева

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Работа или профессия
1892
крестьянин-собственник
Место жительства
1892
Рождение ребёнка
01.02.1897

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Мария Астафиева

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1897

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Мария Астафиева

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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