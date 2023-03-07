Бровка Иван Андреев
Место рождения
Дата рожденияДо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1883
Сын: Бровкин Пётр Иванов
Мать ребёнка: Мария Астафиева
Работа или профессия
1892
крестьянин-собственник
Место жительства
1892
Рождение ребёнка
01.02.1897
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Мария Астафиева
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1897
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Мария Астафиева
Смерть
Неизвестно