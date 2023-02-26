Мария Астафиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Астафиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Бровкин Пётр Иванов

Отец ребёнка: Бровка Иван Андреев

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1897

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Бровка Иван Андреев

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1897

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Бровка Иван Андреев

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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