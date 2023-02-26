Мария Астафиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1883
Сын: Бровкин Пётр Иванов
Отец ребёнка: Бровка Иван Андреев
Рождение ребёнка
01.02.1897
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Бровка Иван Андреев
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1897
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Бровка Иван Андреев
Смерть
Неизвестно