Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Фоломеенкова Ирина Андреева
Мать ребёнка: ?
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1873
Сын: Бровка Иван Андреев
Мать ребёнка: ?
Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно