Андросов / Андрусов / Матвей Потапович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Андросов / Андрусов / Андрей Матвеевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анна Наумовна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Андросов / Андрусов / Кондрат Матвеевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анна Наумовна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Андросов / Андрусов / Антон Матвеевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анна Наумовна
Рождение ребёнка
1845
Рождение ребёнка
22.08.1860
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Евфросиния Матвеевна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анна Наумовна
Рождение ребёнка
18.03.1866
Сын: Андросов / Андрусов / Федор Матвеевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анна Наумовна
Рождение ребёнка
19.02.1958
Сын: Андросов / Андрусов / Тимофей Матвеевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анна Наумовна
Смерть
Неизвестно