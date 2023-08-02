Андросов / Андрусов / Матвей Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросов / Андрусов / Матвей Потапович

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1795 г.р.

Мать

Около 1795 г.р.

Жена

Около 1821 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Андросов / Андрусов / Потап Григорьевич

Мать: Андросова / Андрусова / Агафия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андросова / Андрусова / Анна Наумовна

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Андросов / Андрусов / Андрей Матвеевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анна Наумовна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Андросов / Андрусов / Кондрат Матвеевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анна Наумовна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Андросов / Андрусов / Антон Матвеевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анна Наумовна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Андросов / Андрусов / Григорий Матвеевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анна Наумовна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.08.1860

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Евфросиния Матвеевна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анна Наумовна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.03.1866

Сын: Андросов / Андрусов / Федор Матвеевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анна Наумовна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.02.1958

Сын: Андросов / Андрусов / Тимофей Матвеевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Анна Наумовна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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